Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы со стороны боевиков фиксировали рядом с Водяным, Павлополем, Гнутово и Крымским. Огонь вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, 5 января в районе населенного пункта Хутор Вольный взорвалось авто с военными. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.