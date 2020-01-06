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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы со стороны боевиков фиксировали рядом с Водяным, Павлополем, Гнутово и Крымским. Огонь вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме этого, 5 января в районе населенного пункта Хутор Вольный взорвалось авто с военными. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы со стороны боевиков фиксировали рядом с Водяным, Павлополем, Гнутово и Крымским. Огонь вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме этого, 5 января в районе населенного пункта Хутор Вольный взорвалось авто с военными. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.