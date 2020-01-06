|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:18
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|16:09
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
В воскресенье, 5 января, около 17:00 в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей.
Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.
В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, что на Донбассе грузовик украинских военных наехал на мину, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В воскресенье, 5 января, около 17:00 в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей.
Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.
В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, что на Донбассе грузовик украинских военных наехал на мину, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.