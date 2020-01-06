В воскресенье, 5 января, около 17:00 в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей.

Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, что на Донбассе грузовик украинских военных наехал на мину, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.