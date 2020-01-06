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Сегодня, 6 января, в Одессе, правоохранители задержали подозреваемых в жестком убийстве девушек на Подоле в Киеве.
Об этом стало известно ТСН из собственных источников в полиции.
Задержание произошло около 4:40 утра.
Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.
Напомним, тела девушек были обнаружены в съемной квартире 4 января. Начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После этого полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые сняли эту квартиру на новогоднюю ночь.
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Сегодня, 6 января, в Одессе, правоохранители задержали подозреваемых в жестком убийстве девушек на Подоле в Киеве.
Об этом стало известно ТСН из собственных источников в полиции.
Задержание произошло около 4:40 утра.
Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.
Напомним, тела девушек были обнаружены в съемной квартире 4 января. Начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После этого полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые сняли эту квартиру на новогоднюю ночь.