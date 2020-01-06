Сегодня, 6 января, в Одессе, правоохранители задержали подозреваемых в жестком убийстве девушек на Подоле в Киеве.

Об этом стало известно ТСН из собственных источников в полиции.

Задержание произошло около 4:40 утра.

Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

Напомним, тела девушек были обнаружены в съемной квартире 4 января. Начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. После этого полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые сняли эту квартиру на новогоднюю ночь.





