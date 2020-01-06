Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Собеседник агентства отметил, что пока сложно определить, с какой целью осуществили усиление боевой готовности иранских ракетных войск — для защиты или нападения. Он также добавил, что США внимательно следят за ситуацией.

Напомним, что США развернет дополнительный военный контингент на Ближнем Востоке в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани.

В ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командующий спецподразделения КСИР генерал Касем Сулеймани. Приказ о ликвидации отдал лично президент США.

Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать «жестокой мести».

Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана.

Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.