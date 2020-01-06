Вечером в воскресенье, 5 января, в Корабельном районе Николаева двое «домушников» проникли на территорию частного домовладения.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Инцидент произошел в одном из частных домов по улице Менделеева около 18:00, когда хозяева отсутствовали. Лица обоих мужчина были закрыты – они надели балаклавы.

Также злоумышленники были одеты в спортивную одежду. Мужчины проникли в частное домовладение и совершили кражу.

Владельцы дома вызвали на место происшествия полицию. Следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции провела первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

Ранее сообщалсь, что на Николаевщине будут судить группу воров, совершивших ряд краж на территории Доманевского и Братского районов.