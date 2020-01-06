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В понедельник, 6 января, в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.
Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на управление патрульной полиции в Николаевской области.
По предварительным данным, автомобиль двигался по трассе в сторону Николаева и возле села Дорошовка не справился с управлением, вследствие чего выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет, где столкнулся с деревом.
В результате аварии водитель автомобиля «BMW» погиб, пассажир легковушки получил травмы, степень которых на данный момент неизвестна.
На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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В понедельник, 6 января, в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.
Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на управление патрульной полиции в Николаевской области.
По предварительным данным, автомобиль двигался по трассе в сторону Николаева и возле села Дорошовка не справился с управлением, вследствие чего выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет, где столкнулся с деревом.
В результате аварии водитель автомобиля «BMW» погиб, пассажир легковушки получил травмы, степень которых на данный момент неизвестна.
На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП выясняются.