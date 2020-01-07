Около 100 украинских политзаключенных остаются в российских тюрьмах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передаёт Левый берег.

— Около 100 граждан Украины, незаконно заключенных в России, «отмечают» рождественские праздники в тюрьме. Опять... Учитывая это, наша новогодняя резолюция - сделать все возможное, чтобы вернуть наших людей домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке! - говорится в сообщении.

МИД призывает международное сообщество сохранять давление на Кремль до освобождения всех украинских политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях.

Напомним, что политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.