|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:19
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|16:10
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
Около 100 украинских политзаключенных остаются в российских тюрьмах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передаёт Левый берег.
— Около 100 граждан Украины, незаконно заключенных в России, «отмечают» рождественские праздники в тюрьме. Опять... Учитывая это, наша новогодняя резолюция - сделать все возможное, чтобы вернуть наших людей домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке! - говорится в сообщении.
МИД призывает международное сообщество сохранять давление на Кремль до освобождения всех украинских политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях.
Напомним, что политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Около 100 украинских политзаключенных остаются в российских тюрьмах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передаёт Левый берег.
— Около 100 граждан Украины, незаконно заключенных в России, «отмечают» рождественские праздники в тюрьме. Опять... Учитывая это, наша новогодняя резолюция - сделать все возможное, чтобы вернуть наших людей домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке! - говорится в сообщении.
МИД призывает международное сообщество сохранять давление на Кремль до освобождения всех украинских политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях.
Напомним, что политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.