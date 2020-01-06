Полицейские устанавливают обстоятельства и ищут очевидцев аварии в Вознесенском районе, в результате которого погиб водитель, а пассажир госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николевской области.

Напомним, сегодня 6 января, примерно в 11:30 на автодороге Н-24 «Николаев - Благовещенское» возле села Дорошовка 26-летний водитель автомобиля BMW-535, по предварительным данным, не справился с управлением съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, 53-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение. Событие квалифицированы по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

В сообщении сказано, что отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-567-35-05, 102.