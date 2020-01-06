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В Киеве был жестко задержан полицией активист организации «Видсич» Леонид Овчаренко за вопрос российскому блогеру о том, «чей Крым».
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
— Не прошло и полгода как наша новая Национальная полиция Украины задерживает нашего активиста Лео Овчаренко по сути, за вопрос «чей Крым» к российской блогерше, которая приехала «делиться опытом» и которая перед этим незаконно посещала оккупированный Крым, – говорится в сообщении.
Уточняется, что активиста отвезли в отделение полиции по адресу Голосеевская, 15, но через 3 часа отпустили.
Также в организации рассказали, что Овчаренко задавал вопрос про Крым бывшей журналистке пропагандистского канала «Россия» Александре Митрошиной.
В свою очередь Митрошина отметила, что не имеет отношения к государственным российским СМИ, а с 2014 по 2017 год работала на радио Москва ФМ и вела передачу про автомобили: «На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ. С 2014 по 2017 год я работала на радио Москва ФМ и вела передачу про автомобили. Вижу просто, что многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале Россия 1 и занимаюсь пропагандой. Никакой политической подоплёки сегодняшняя встреча не имела, обсуждали мы темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т.д.» - написала она в Telergam-канале.
— Сначала «правоохранители», которых вызвал сам активист, настойчиво противозаконно требовали, чтобы тот вышел. А потом взяли его в наручники и поставили на колени перед озверевшей толпой поклонниц блогерки. Один из этих фанатов перед этим угрожал убийством активисту, – сказано в сообщении.
Также на странице организации сообщили, что задержаны были двое активистов.
— Полиция незаконно задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В процессе задержания Леонида побили, досталось по голове. Активисты, которые уже ждут под отделением, позвонили в 103 сами. Активиста не отпускают из отделения, невзирая на то, что ему ему сказали, что он не «задержан», а приглашен. Врачи скорой сказали, что Леониду нужна госпитализация, но полиция не разрешила его забрать, – уточняют в организации.
Позднее российская блогер Александра Митрошина, которая проводила в Киеве «встречу с подписчиками», назвала провокаторами активистов гражданского движения «Відсіч», которые спросили у нее: «Чей Крым?», передаёт Радио Свобода.
Александра Митрошина сообщила, что после «срыва» ее выступления она убежала.
— Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, кричали, через полчаса подрались, – написала Александра Митрошина.
Ранее сообщалось, что сегодня, 6 января, православные и христиане, живущие по юлианскому календарю отмечают Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова.
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В Киеве был жестко задержан полицией активист организации «Видсич» Леонид Овчаренко за вопрос российскому блогеру о том, «чей Крым».
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
— Не прошло и полгода как наша новая Национальная полиция Украины задерживает нашего активиста Лео Овчаренко по сути, за вопрос «чей Крым» к российской блогерше, которая приехала «делиться опытом» и которая перед этим незаконно посещала оккупированный Крым, – говорится в сообщении.
Уточняется, что активиста отвезли в отделение полиции по адресу Голосеевская, 15, но через 3 часа отпустили.
Также в организации рассказали, что Овчаренко задавал вопрос про Крым бывшей журналистке пропагандистского канала «Россия» Александре Митрошиной.
В свою очередь Митрошина отметила, что не имеет отношения к государственным российским СМИ, а с 2014 по 2017 год работала на радио Москва ФМ и вела передачу про автомобили: «На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ. С 2014 по 2017 год я работала на радио Москва ФМ и вела передачу про автомобили. Вижу просто, что многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале Россия 1 и занимаюсь пропагандой. Никакой политической подоплёки сегодняшняя встреча не имела, обсуждали мы темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т.д.» - написала она в Telergam-канале.
— Сначала «правоохранители», которых вызвал сам активист, настойчиво противозаконно требовали, чтобы тот вышел. А потом взяли его в наручники и поставили на колени перед озверевшей толпой поклонниц блогерки. Один из этих фанатов перед этим угрожал убийством активисту, – сказано в сообщении.
Также на странице организации сообщили, что задержаны были двое активистов.
— Полиция незаконно задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В процессе задержания Леонида побили, досталось по голове. Активисты, которые уже ждут под отделением, позвонили в 103 сами. Активиста не отпускают из отделения, невзирая на то, что ему ему сказали, что он не «задержан», а приглашен. Врачи скорой сказали, что Леониду нужна госпитализация, но полиция не разрешила его забрать, – уточняют в организации.
Позднее российская блогер Александра Митрошина, которая проводила в Киеве «встречу с подписчиками», назвала провокаторами активистов гражданского движения «Відсіч», которые спросили у нее: «Чей Крым?», передаёт Радио Свобода.
Александра Митрошина сообщила, что после «срыва» ее выступления она убежала.
— Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, кричали, через полчаса подрались, – написала Александра Митрошина.
Ранее сообщалось, что сегодня, 6 января, православные и христиане, живущие по юлианскому календарю отмечают Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова.