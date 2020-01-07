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Министерство иностранных дел заявило о готовности Украины помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами.
Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в понедельник вечером.
— В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десяткам пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия... Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу, - говорится в заявлении.
По информации министерства, посольство в Австралии находится в постоянном контакте с местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.
Позже министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что Украина готова направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС.
— Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете, - написал Арсен Аваков.
Напомним, что лесные пожары в Австралии - не локальное событие, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины, убежден пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Ранее в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется.
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Министерство иностранных дел заявило о готовности Украины помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами.
Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в понедельник вечером.
— В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десяткам пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия... Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу, - говорится в заявлении.
По информации министерства, посольство в Австралии находится в постоянном контакте с местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.
Позже министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что Украина готова направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС.
— Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете, - написал Арсен Аваков.
Напомним, что лесные пожары в Австралии - не локальное событие, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины, убежден пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Ранее в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется.