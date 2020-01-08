Самолет авиакомпании МАУ, который в среду, 8 января, разбился в Иране, могли случайно сбить.

Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения. Отмечается, что это вызывает предположение, что Boeing 737 был сбит.

В то же время пресс-секретарь международного аэропорта Имама Хомейни Али Кашани заявил: «Предполагается, что к аварии привели технические проблемы».

Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета.