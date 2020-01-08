По поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членов экипажа.

— В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, глава Службы внешней разведки, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, - говорится в сообщении.

Руководить штабом поручили секретарю СНБО Алексею Данилову.

Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет. Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев и возвращается в Киев.