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Посольство Украины в Иране заявляет, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.
Об этом сообщает посольство Украины в Республике Иран.
— По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается, - говрится в сообщении.
В посольстве также сообщили, что самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.
В посольстве также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли: «К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли».
— По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины, - говрится в сообщении.
Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членов экипажа. Также, по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
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Посольство Украины в Иране заявляет, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.
Об этом сообщает посольство Украины в Республике Иран.
— По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается, - говрится в сообщении.
В посольстве также сообщили, что самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.
В посольстве также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли: «К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли».
— По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины, - говрится в сообщении.
Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членов экипажа. Также, по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.