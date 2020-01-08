Посольство Украины в Иране заявляет, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

Об этом сообщает посольство Украины в Республике Иран.

— По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается, - говрится в сообщении.

В посольстве также сообщили, что самолет разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

В посольстве также подтвердили, что все, кто находился на борту, погибли: «К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли».

— По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины, - говрится в сообщении.

Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Речь идет о рейсе 752 «Тегеран - Киев». На борту самолета было 180 пассажиров.