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Утром, 8 января в Киеве по адресу улица Пожарского, 64, который находится в селе Троещина, произошел пожар. В результате пожара мужчина получил ожоги.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева.
Сообщается, что мужчина получил незначительные ожоги верхних и нижних конечностей. Пострадавший пытался самостоятельно потушить пожар. Мужчину госпитализировали.
На фото с места пожара видна надпись «Зал царства свидетелей Иеговы» - здания, предназначенного для встреч собрания этой религиозной организации.
— По прибытию огнеборцы установили, что горит крыша. Не теряя времени, они приступили к тушению. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 - ликвидировать на общей площади 150 кв.м, - уточнили в сообщении.
В ГСЧС добавили, что сложность тушения пожара состояла в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а потом вручную откатывать припаркованное авто для установки подъемника.
К ликвидации пожара привлекли 56 человек личного состава.
Напомним, что в Николаеве 5 января загорелась крыша молитвенного дома.
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Утром, 8 января в Киеве по адресу улица Пожарского, 64, который находится в селе Троещина, произошел пожар. В результате пожара мужчина получил ожоги.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева.
Сообщается, что мужчина получил незначительные ожоги верхних и нижних конечностей. Пострадавший пытался самостоятельно потушить пожар. Мужчину госпитализировали.
На фото с места пожара видна надпись «Зал царства свидетелей Иеговы» - здания, предназначенного для встреч собрания этой религиозной организации.
— По прибытию огнеборцы установили, что горит крыша. Не теряя времени, они приступили к тушению. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 - ликвидировать на общей площади 150 кв.м, - уточнили в сообщении.
В ГСЧС добавили, что сложность тушения пожара состояла в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а потом вручную откатывать припаркованное авто для установки подъемника.
К ликвидации пожара привлекли 56 человек личного состава.
Напомним, что в Николаеве 5 января загорелась крыша молитвенного дома.