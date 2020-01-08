В среду, 8 ноября, в Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта «Конечная» в микрорайоне Северный.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Центрального района.

Глава администрации Центрального района Александр Береза отметил, что остановка будет восстановлена. Также чиновник сообщил, что администрация обратился с соответствующим сообщением в полицию.

— Администрация Центрального района обратилась в полицию в связи с очередным актом вандализма по отношению к коммунальному имуществу города Николаева. Мы работаем на результат, поэтому несмотря на подобные поступки, остановку будет отремонтировано, – отметил Александр Береза.

Напомним, 24 сентября неизвестные разбили стеклянный остановочный комплекс на пересечении улицы Московской и Центрального проспекта. 15 октября, в Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта на улице Потемкинская.