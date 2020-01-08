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В Одессе неизвестные сообщили о минировании Международного аэропорта, Одесского городского совета и Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
— Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение, – Международный аэропорт, Одесский городской совет и СБУ, – говорится в сообщении.
Правоохранители ищут в помещениях взрывчатку.
Напомним, в полиции предлагают ужесточить наказание за ложные минирования.
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В Одессе неизвестные сообщили о минировании Международного аэропорта, Одесского городского совета и Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
— Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение, – Международный аэропорт, Одесский городской совет и СБУ, – говорится в сообщении.
Правоохранители ищут в помещениях взрывчатку.
Напомним, в полиции предлагают ужесточить наказание за ложные минирования.