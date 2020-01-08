В Одессе неизвестные сообщили о минировании Международного аэропорта, Одесского городского совета и Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

— Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение, – Международный аэропорт, Одесский городской совет и СБУ, – говорится в сообщении.