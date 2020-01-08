В МАУ не видят среди возможных причин падения Boeing-737-800 в Тегеране ошибку экипажа.

Об этом на брифинге рассказал вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, сообщают Буквы.

— Командир самолета Владимир Японенко – более 11 тысяч часов полетов. Алексей Наумкин – это инструктор – 12 тысяч часов налета, 6600 часов на [Boeing] 737. Второй пилот – Сергей Хоменко – 7600 часов налета на самолете 737. Учитывая сложность самого рейса, продолжительность полета, был усилен экипаж. Перед вылетом экипаж проживал в гостинице в Тегеране. Стоит отметить, что аэропорт Тегерана не является простым аэропортом. Все наши подготовки к полетам происходят исключительно на территории аэропорта, – рассказал Игорь Сосновский.

По его словам, руководство компании называет минимальной ошибку экипажа в данной ситуации.

— Учитывая то, что самолет набрал 2400 метров высоты, ошибка экипажа – минимальна. На самолете было шесть бортпроводников, прекрасных девочек и мальчиков. Земля им пухом пусть будет, – рассказал Игорь Сосновский.

Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.