Посольство Украины в Исламской республике Иран исправило сообщение о катастрофе лайнера МАУ неподалеку Тегерана.

Об этом сообщается на странице украинской дипломатической миссии в Facebook.

Посольство Украины в Тегеране исправило свою сообщения выпущенное после авиакатастрофы в Иране. Сначала в нем говорилось о том, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет.

В первой версии текста было указано, что: «По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается».

В обновленной версии текста указано, что: «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера».

Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Речь идет о рейсе 752 «Тегеран - Киев». На борту самолета было 180 пассажиров.