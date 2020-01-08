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Посольство Украины в Исламской республике Иран исправило сообщение о катастрофе лайнера МАУ неподалеку Тегерана.
Об этом сообщается на странице украинской дипломатической миссии в Facebook.
Посольство Украины в Тегеране исправило свою сообщения выпущенное после авиакатастрофы в Иране. Сначала в нем говорилось о том, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет.
В первой версии текста было указано, что: «По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается».
В обновленной версии текста указано, что: «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера».
Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
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Посольство Украины в Исламской республике Иран исправило сообщение о катастрофе лайнера МАУ неподалеку Тегерана.
Об этом сообщается на странице украинской дипломатической миссии в Facebook.
Посольство Украины в Тегеране исправило свою сообщения выпущенное после авиакатастрофы в Иране. Сначала в нем говорилось о том, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет.
В первой версии текста было указано, что: «По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается».
В обновленной версии текста указано, что: «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера».
Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.