6 января из автомобиля 34-летнего мужчины в Заводском районе Николаева неизвестный похитил сумку с 70 тысячами гривен и его пневматический пистолет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По словам 34-летнего заявителя, накануне он заправлял свой «Volkswagen Touareg» на заправке и на несколько минут оставил авто без присмотра чтобы рассчитаться за топливо, а когда вернулся дверь была открыта и в салоне не было имущества.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 185 УК Украины «Кража». Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастного.

За совершение указанного уголовного преступления злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что руководство ПАО «Николаевоблэнерго» компенсировало себе 4 миллиона 500 тысяч гривен за пользование съемными квартирами и бензин для частных транспортных средств.