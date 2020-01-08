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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещают военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами отведенных мест хранения вооружения.
В отчете ОБСЕ отмечалось, что вооружение было зафиксировано 4 января на полигоне около населенного пункта Миусинск.
С помощью беспилотника удалось зафиксировать семь единиц реактивных систем залпового огня.
В тот же день наблюдатели зафиксировали вооружение за линией разведения, которое боевики доставили из укрытий. Это 40 гаубиц и 13 танков.
— Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, – говорится в сообщении.
Напомним, что незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе 7 января.
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещают военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами отведенных мест хранения вооружения.
В отчете ОБСЕ отмечалось, что вооружение было зафиксировано 4 января на полигоне около населенного пункта Миусинск.
С помощью беспилотника удалось зафиксировать семь единиц реактивных систем залпового огня.
В тот же день наблюдатели зафиксировали вооружение за линией разведения, которое боевики доставили из укрытий. Это 40 гаубиц и 13 танков.
— Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, – говорится в сообщении.
Напомним, что незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе 7 января.