Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещают военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами отведенных мест хранения вооружения.

В отчете ОБСЕ отмечалось, что вооружение было зафиксировано 4 января на полигоне около населенного пункта Миусинск.

С помощью беспилотника удалось зафиксировать семь единиц реактивных систем залпового огня.

В тот же день наблюдатели зафиксировали вооружение за линией разведения, которое боевики доставили из укрытий. Это 40 гаубиц и 13 танков.

— Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, – говорится в сообщении.

Напомним, что незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе 7 января.