Сегодня, 8 января, в селе Долгое Иршавского района Закарпатской области местный житель во время конфликта облил гражданина Латвии бензином и поджег его.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.

Около 5 утра пострадавшего 25-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение с сильными ожогами лица, рук, туловища и дыхательных путей.

— Травмы житель города Рига получил в диско-баре в селе Долгое. В то время иностранец гостил у родственников, местных жителей. В развлекательном заведении между ним и 23-летним местным жителем возник конфликт, – говорится в сообщении полиции.

Впоследствии, когда сама ссора закончилась, злоумышленник облил свою жертву бензином из бутылки и поджег. С места преступления скрылся. Однако правонарушителя задержали и классифицировали его преступление как покушение на убийство (части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Напомним, в Запорожье мужчина облил сожительницу бензином и поджег.