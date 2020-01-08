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В Николаевской области с 1-8 января 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу 19 АЗС.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.
Проверки проводили сотрудники налоговой милиции, СБУ, управления специальных расследований и полиции провели проверку 127 мест хранения и реализации горюче‑смазочных материалов на территории города Николаева и области. В рамках уголовных и административных производств прекращена незаконная деятельность 19 АЗС путем полного или частичного демонтажа оборудования и изъято из незаконного оборота 135,95 тонн незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, ориентировочной стоимостью 3,1 миллиона гривен.
Правоохранители составили 15 протоколов об административных правонарушениях. В Новой Одессе были проведены обыски по уголовному производству о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. В ходе этого производства было изъято топливо, демонтировано оборудование, а саму заправку отсоединили от сети электроснабжения.
Всего за шесть месяцев 2019 года, в период с 1 июля (с даты вступления в действие Закона о лицензировании операций с топливом) по 28 декабря указанного года, выдано 508 лицензий на право хранения и розничной реализации горючего, которое составляет в среднем около 85 лицензий каждый месяц. По результатам широкого резонанса лишь за декабрь предприниматели получили 99 лицензий.
— По информации правоохранительных органов Николаевской области, от сети электроснабжения отсоединено 9 АЗС, которые не получили разрешительные документы на право осуществления розничной торговли топливом. Владельцы 6 АЗС не предполагали получать разрешительные документы, в то же время понимая неотвратимость наказания за деятельность без них, собственными силами демонтировали такие объекты. На данное время мероприятия по противодействию незаконному обороту топлива продолжаются, – говорится в сооюещнии.
Напомним, 28 октября сообщалось, что новый начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак поставил задачу в течение месяца прекратить деятельность всех нелегальных автозаправочных станций в области.
7 ноября в Николаеве в рамках мероприятий по противодействию нелегальной деятельности автозаправочных станций сотрудниками Управления Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекращена деятельность очередной незаконной заправки.
25 ноября в результате следственно-оперативных мероприятий во время проведения сотрудниками Управления СБУ совместно с налоговой милицией ГУ ГФС операции «Акциз-2019» в Николаевской области прекратили работу 5 незаконных автозаправочных станций, еще 24 АЗС официально оформили свою работу.
28 декабря Служба безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу незаконных заправок, которые торговали бензином и дизельным топливом в Новом Буге.
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В Николаевской области с 1-8 января 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу 19 АЗС.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.
Проверки проводили сотрудники налоговой милиции, СБУ, управления специальных расследований и полиции провели проверку 127 мест хранения и реализации горюче‑смазочных материалов на территории города Николаева и области. В рамках уголовных и административных производств прекращена незаконная деятельность 19 АЗС путем полного или частичного демонтажа оборудования и изъято из незаконного оборота 135,95 тонн незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, ориентировочной стоимостью 3,1 миллиона гривен.
Правоохранители составили 15 протоколов об административных правонарушениях. В Новой Одессе были проведены обыски по уголовному производству о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. В ходе этого производства было изъято топливо, демонтировано оборудование, а саму заправку отсоединили от сети электроснабжения.
Всего за шесть месяцев 2019 года, в период с 1 июля (с даты вступления в действие Закона о лицензировании операций с топливом) по 28 декабря указанного года, выдано 508 лицензий на право хранения и розничной реализации горючего, которое составляет в среднем около 85 лицензий каждый месяц. По результатам широкого резонанса лишь за декабрь предприниматели получили 99 лицензий.
— По информации правоохранительных органов Николаевской области, от сети электроснабжения отсоединено 9 АЗС, которые не получили разрешительные документы на право осуществления розничной торговли топливом. Владельцы 6 АЗС не предполагали получать разрешительные документы, в то же время понимая неотвратимость наказания за деятельность без них, собственными силами демонтировали такие объекты. На данное время мероприятия по противодействию незаконному обороту топлива продолжаются, – говорится в сооюещнии.
Напомним, 28 октября сообщалось, что новый начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак поставил задачу в течение месяца прекратить деятельность всех нелегальных автозаправочных станций в области.
7 ноября в Николаеве в рамках мероприятий по противодействию нелегальной деятельности автозаправочных станций сотрудниками Управления Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекращена деятельность очередной незаконной заправки.
25 ноября в результате следственно-оперативных мероприятий во время проведения сотрудниками Управления СБУ совместно с налоговой милицией ГУ ГФС операции «Акциз-2019» в Николаевской области прекратили работу 5 незаконных автозаправочных станций, еще 24 АЗС официально оформили свою работу.
28 декабря Служба безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу незаконных заправок, которые торговали бензином и дизельным топливом в Новом Буге.