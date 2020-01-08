Среди пассажиров украинского самолета Boeing 737-800, разбившегося сегодня утром вблизи Тегерана, было по крайней мере 26 несовершеннолетних.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на список пассажиров, обнародован на сайте авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Так, согласно обнародованной информации, среди пассажиров было 26 человек 2003-2016 годов рождения, а также трое 2002 года рождения.

Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.