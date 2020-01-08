Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.

Об этом сообщает служба информации Национального союза журналистов Украины со ссылкой на сайт Европейской федерации журналистов, передаёт Укринформ.

— МФЖ фиксирует очевидное уменьшение количества убитых журналистов по сравнению с 2018 годом, когда было зафиксировано 95 фактов. Но значительное количество убийств и их мотивы напоминают о том, что насилие против журналистов все еще распространено, а за безнаказанность за преступления против физической безопасности медиа-работников должны нести ответственность представители власти, - говорится в сообщении.

Как отмечается, МФЖ также опубликовала список 18 стран, где были убиты журналисты, включая Африку (9), Азиатско-Тихоокеанский регион (12), Европу (2), Латинскую Америку (18) и Ближний Восток и Арабский мир (8).

Мексика возглавляет список самых опасных стран с 10 убийствами журналистов, которые расследовали деятельность коррупционеров и наркобаронов, а целенаправленные нападения унесли жизни 5-ти журналистов в Афганистане и 4-х в Пакистане.

— МФЖ и ЕФЖ зафиксировали 2 убийства журналистов в 2019 году на европейском континенте. После печального рекорда, 12 смертей в 2015 году, в основном вследствие резни в редакции еженедельника Charlie-Hebdo во Франции, ситуация в Европе имеет тенденцию к стабилизации: 3 смерти в 2016 году, 5 - в 2017 году, 4 - в 2018 году и 2 - в 2019 году. Но в то же время количество случаев безнаказанности за убийство журналистов в Европе растет, - подчеркнули в НСЖУ.

Кроме того, отмечается, что Платформа Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов официально зафиксировала 36 случаев безнаказанности за преступления против журналистов в Европе, включая 14 убитых и пропавших без вести сербских и албанских журналистов в Косово. Также внимание уделили кейсам из следующих стран: Россия (6 случаев безнаказанности), Украина (6), Турция (4), Азербайджан (2), Мальта (1), Черногория (1), Великобритания (1) и Сербия (1).

Президент МФЖ Юнес Муджахид призывает правительства преодолеть свою неспособность прекратить безнаказанность за преступления против работников СМИ, в том числе с помощью Конвенции ООН о безопасности средств массовой информации, которую поддерживает МФЖ.

— Мы также призываем европейские правительства полностью и без задержек выполнять рекомендацию Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов и работников СМИ, - добавил президент ЕФЖ Могенс Блихер Бьерегорд.

В то же время в НСЖУ напомнили, что с первых дней нападения на журналиста Вадима Комарова в 2019 году держали этот случай на контроле.

— НСЖУ регулярно делает запросы относительно актуального хода расследования убийства коллеги из Черкасс. Кейс о гибели черкасского журналиста-расследователя отдельно отмечался во время парламентских слушаний Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути решения, которые прошли 6 ноября 2019 года по инициативе НСЖУ, - отметили в Союзе журналистов Украины.

Как сообщалось, в 2018 году в мире было зафиксировано 95 убийств журналистов.

Ранее сообщалось, что президент Европейского парламента Антонио Таяни сообщил, что за последние 12 лет во всем мире было убито более 1000 журналистов.