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В США в результате инцидентов с мебелью IKEA серии Malm погибли четыре ребенка.
Об этом сообщает BBC.
Шведский мебельный гигант согласился выплатить 46 миллионов долларов семье мальчика, который погиб через комод их производства. 32-килограммовый комод упал на 2-летнего Джозефа Дудека и задавил ребенка. Инцидент произошел в 2017 году в Калифорнии.
По словам юристов, это самая большая компенсация в истории США, связанная с гибелью детей.
— Ни одно судебное урегулирование не сможет изменить этого трагического события, но мы рады, что разбирательство завершилось. Ради спокойствия семьи и всех причастных. Мы никогда не думали, что комод высотой 76 сантиметров может перевернуться и задавить двухлетнего ребенка, - сказали они. Только позже узнали, что комод не отвечал стандартам безопасности. Мы не хотим, чтобы такое произошло с другой семьей, – говорится в официальном заявлении IKEA.
Супруги призвало всех, у кого отозваны комоды IKEA, вернуть их производителю. Они также пожертвуют 1 миллион долларов из полученной компенсации на защиту детей от опасных продуктов. В 2016 году IKEA отозвала миллионы комодов Malm в Северной Америке из-за проблем безопасности. Это был наибольший возврат товара в истории компании.
Сначала IKEA предложила бесплатно предоставлять крепление для этих комодов, но смерть третьего ребенка побудила к кардинальным действиям.
Напмоним, крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей и начала кампанию по набору персонала в Украине.
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В США в результате инцидентов с мебелью IKEA серии Malm погибли четыре ребенка.
Об этом сообщает BBC.
Шведский мебельный гигант согласился выплатить 46 миллионов долларов семье мальчика, который погиб через комод их производства. 32-килограммовый комод упал на 2-летнего Джозефа Дудека и задавил ребенка. Инцидент произошел в 2017 году в Калифорнии.
По словам юристов, это самая большая компенсация в истории США, связанная с гибелью детей.
— Ни одно судебное урегулирование не сможет изменить этого трагического события, но мы рады, что разбирательство завершилось. Ради спокойствия семьи и всех причастных. Мы никогда не думали, что комод высотой 76 сантиметров может перевернуться и задавить двухлетнего ребенка, - сказали они. Только позже узнали, что комод не отвечал стандартам безопасности. Мы не хотим, чтобы такое произошло с другой семьей, – говорится в официальном заявлении IKEA.
Супруги призвало всех, у кого отозваны комоды IKEA, вернуть их производителю. Они также пожертвуют 1 миллион долларов из полученной компенсации на защиту детей от опасных продуктов. В 2016 году IKEA отозвала миллионы комодов Malm в Северной Америке из-за проблем безопасности. Это был наибольший возврат товара в истории компании.
Сначала IKEA предложила бесплатно предоставлять крепление для этих комодов, но смерть третьего ребенка побудила к кардинальным действиям.
Напмоним, крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей и начала кампанию по набору персонала в Украине.