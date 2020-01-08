Сегодня, 8 января в Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девушки. Одна из них скончалась, вторая госпитализирована.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Сообщается, что в результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации. Обе несовершеннолетние - жительницы Луцкого района.

На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения следственных действий будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что вечером, 6 июля, из окна 7-го этажа многоэтажного дома по проспекту Героев Украины, 99 в Николаеве выпал маленький ребенок.