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Сегодня, 8 января в Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девушки. Одна из них скончалась, вторая госпитализирована.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
Сообщается, что в результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации. Обе несовершеннолетние - жительницы Луцкого района.
На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения следственных действий будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что вечером, 6 июля, из окна 7-го этажа многоэтажного дома по проспекту Героев Украины, 99 в Николаеве выпал маленький ребенок.
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Сегодня, 8 января в Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девушки. Одна из них скончалась, вторая госпитализирована.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
Сообщается, что в результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации. Обе несовершеннолетние - жительницы Луцкого района.
На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения следственных действий будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, что вечером, 6 июля, из окна 7-го этажа многоэтажного дома по проспекту Героев Украины, 99 в Николаеве выпал маленький ребенок.