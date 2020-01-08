В Броварах полицейские спасли самоубийцу, который пытался прыгнуть с крыши с четырехлетней дочкой на руках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«На спецлинию 102 пришло сообщение от неравнодушных соседей о том, что по улице С. Бандеры на крыше двухэтажного дома стоит мужчина с ребенком на руках. Уже за считанные минуты группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу. Полицейские сразу критически оценили ситуацию, возможные пути подхода к дому, вызвали спасателей и медицинскую помощь», — сказано в сообщении.

Уточняется, что правоохранителям удалось уговорить родителя отдать им ребенка.

«Мужчина согласился, однако сам оставался на крыше с намерениями покончить жизнь суицидом. Пока ехали работники ГСЧС, полицейские не теряли времени и вели переговоры с молодым человеком», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря из окна девятого этажа дома по улице Айвазовского в Николаеве выпал 11-летний мальчик. Он пытался покончить жизнь самоубийством. От полученных травм школьник скончался в больнице.