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В Броварах полицейские спасли самоубийцу, который пытался прыгнуть с крыши с четырехлетней дочкой на руках.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
«На спецлинию 102 пришло сообщение от неравнодушных соседей о том, что по улице С. Бандеры на крыше двухэтажного дома стоит мужчина с ребенком на руках. Уже за считанные минуты группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу. Полицейские сразу критически оценили ситуацию, возможные пути подхода к дому, вызвали спасателей и медицинскую помощь», — сказано в сообщении.
Уточняется, что правоохранителям удалось уговорить родителя отдать им ребенка.
«Мужчина согласился, однако сам оставался на крыше с намерениями покончить жизнь суицидом. Пока ехали работники ГСЧС, полицейские не теряли времени и вели переговоры с молодым человеком», — говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря из окна девятого этажа дома по улице Айвазовского в Николаеве выпал 11-летний мальчик. Он пытался покончить жизнь самоубийством. От полученных травм школьник скончался в больнице.
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В Броварах полицейские спасли самоубийцу, который пытался прыгнуть с крыши с четырехлетней дочкой на руках.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
«На спецлинию 102 пришло сообщение от неравнодушных соседей о том, что по улице С. Бандеры на крыше двухэтажного дома стоит мужчина с ребенком на руках. Уже за считанные минуты группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу. Полицейские сразу критически оценили ситуацию, возможные пути подхода к дому, вызвали спасателей и медицинскую помощь», — сказано в сообщении.
Уточняется, что правоохранителям удалось уговорить родителя отдать им ребенка.
«Мужчина согласился, однако сам оставался на крыше с намерениями покончить жизнь суицидом. Пока ехали работники ГСЧС, полицейские не теряли времени и вели переговоры с молодым человеком», — говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря из окна девятого этажа дома по улице Айвазовского в Николаеве выпал 11-летний мальчик. Он пытался покончить жизнь самоубийством. От полученных травм школьник скончался в больнице.