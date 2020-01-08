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Полиция Киевской области открыла уголовное производство в отношении владельца мини-зоопарка в с. Красное, который оставил без пищи более четырех десятков животных.
«По предварительным данным, в частном мини-зоопарке в с. Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи. Двадцать овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корм», — сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.
Следователи Обуховской полиции открыли уголовное производство по ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Начато досудебное расследование.
Напомним, в Виннице местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года за жестокое обращение с животными.
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Полиция Киевской области открыла уголовное производство в отношении владельца мини-зоопарка в с. Красное, который оставил без пищи более четырех десятков животных.
«По предварительным данным, в частном мини-зоопарке в с. Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи. Двадцать овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корм», — сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.
Следователи Обуховской полиции открыли уголовное производство по ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Начато досудебное расследование.
Напомним, в Виннице местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года за жестокое обращение с животными.