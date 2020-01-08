Около полуночи 7 января в Первомайский отдел полиции обратилась 34-летняя жительница села Грушевка, которая сообщила, что во время отдыха со знакомыми ее 30-летнему мужу были нанесены несколько ударов по голове, от чего он потерял сознание. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение районной больницы, где утром он скончался.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и криминалист. От заявителя полицейские узнали, что накануне ужина у них дома собралась компания знакомых, вместе с которыми они отдыхали и употребляли алкоголь. Через некоторое время между ее мужем и одним из гостей возникла ссора, которая переросла в драку, гость ударил ее мужа несколько раз кулаком по голове.

Для установления причины смерти тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что причиной смерти мужчины стало кровоизлияние в мозг.

34-летнего правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас следователями проводится расследование уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Согласно санкции указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

В ближайшее время при процессуальной поддержке местной прокуратуры будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления. Следственные действия продолжаются, сообщили в Первомайском отделе полиции ГУНП Николаевской области.

Ранее сообщалось, что житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.