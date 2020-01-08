Вечером 8 января в Николаеве неизвестные разбили стекло остановки общественного транспорта «Инженерная» по проспекту Центральному.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Напомним, что утром 8 ноября в Центральном районе вандалы разбили новую остановку «Конечная» в микрорайоне Северный.

Глава администрации Центрального района Александр Береза отметил, что остановка будет восстановлена. Также чиновник сообщил, что администрация обратилась с соответствующим сообщением в полицию.