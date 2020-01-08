Украинский военный вертолет отогнал от берега Азовского моря разведывательный корабль российской ФСБ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что корабль береговой охраны российской ФСБ собирал разведывательные данные на расстоянии около 10 морских миль от побережья. Его обнаружил вертолет Морской авиационной бригады.

После нескольких облетов украинские вертолетчики вынудили российский корабль отойти от украинского берега.

— В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря, осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирование, – рассказал представитель командования горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

Как сообщалось, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.