По предварительной оценке западных спецслужб, самолет «Боинг-737», принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране из-за технической неисправности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.

Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появились предположения, что его могли сбить.

По словам источника, имеются доказательства того, что один из реактивных двигателей перегрелся.

Напомним, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирака после крушения самолета МАУ. Ранее было принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиационном воздушном пространстве Ирана.