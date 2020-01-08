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По предварительной оценке западных спецслужб, самолет «Боинг-737», принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране из-за технической неисправности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.
Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появились предположения, что его могли сбить.
По словам источника, имеются доказательства того, что один из реактивных двигателей перегрелся.
Напомним, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирака после крушения самолета МАУ. Ранее было принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиационном воздушном пространстве Ирана.
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По предварительной оценке западных спецслужб, самолет «Боинг-737», принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране из-за технической неисправности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.
Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появились предположения, что его могли сбить.
По словам источника, имеются доказательства того, что один из реактивных двигателей перегрелся.
Напомним, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирака после крушения самолета МАУ. Ранее было принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиационном воздушном пространстве Ирана.