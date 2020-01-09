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Две ракеты попали в «зеленую зону» в столице Ирака Багдаде через день после того, как Иран нанес ракетные удары по США и другим коалиционным силам на базах в Ираке.
Об этом сообщает CNBC.
Иракские военные заявили, что две ракеты «Катюша» упали в «зеленой зоне», в которой находится посольство США, другие посольства западных стран и иностранные компании, передает Reuters.
По данным агентства, в «зеленую зону» попало три ракеты.
Согласно заявлению военных Ирака, жертв не было.
BREAKING: Rocket fire into Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z— Trey Yingst (@TreyYingst) 8 января 2020 г.
По словам журналиста BBC Фераса Кирани, посольство США в Ираке могло быть одной из целей атаки, но в него не попали.
Белый дом и Пентагон пока не комментировали сообщение.
Напомним, ранее Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.
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Две ракеты попали в «зеленую зону» в столице Ирака Багдаде через день после того, как Иран нанес ракетные удары по США и другим коалиционным силам на базах в Ираке.
Об этом сообщает CNBC.
Иракские военные заявили, что две ракеты «Катюша» упали в «зеленой зоне», в которой находится посольство США, другие посольства западных стран и иностранные компании, передает Reuters.
По данным агентства, в «зеленую зону» попало три ракеты.
Согласно заявлению военных Ирака, жертв не было.
BREAKING: Rocket fire into Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z— Trey Yingst (@TreyYingst) 8 января 2020 г.
По словам журналиста BBC Фераса Кирани, посольство США в Ираке могло быть одной из целей атаки, но в него не попали.
Белый дом и Пентагон пока не комментировали сообщение.
Напомним, ранее Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.