Две ракеты попали в «зеленую зону» в столице Ирака Багдаде через день после того, как Иран нанес ракетные удары по США и другим коалиционным силам на базах в Ираке.

Об этом сообщает CNBC.

Иракские военные заявили, что две ракеты «Катюша» упали в «зеленой зоне», в которой находится посольство США, другие посольства западных стран и иностранные компании, передает Reuters.

По данным агентства, в «зеленую зону» попало три ракеты.

Согласно заявлению военных Ирака, жертв не было.

BREAKING: Rocket fire into Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z — Trey Yingst (@TreyYingst) 8 января 2020 г.

По словам журналиста BBC Фераса Кирани, посольство США в Ираке могло быть одной из целей атаки, но в него не попали.

Белый дом и Пентагон пока не комментировали сообщение.

Напомним, ранее Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.