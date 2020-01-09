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Интернет-группа расследователей Bellingcat проверяет версию падения самолета в результате атаки, в частности обещает изучить характер фото с обломками ракеты, распространенных после трагедии.
Об этом в своем Twitter сообщил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.
Until the location of this debris is confirmed, which is next to impossible with this image, I would treat it with caution. There's other examples of this type of debris documented in other conflicts, so there's no way to know this is in Iran https://t.co/MXR4NSIp1c— Eliot Higgins (@EliotHiggins) 8 января 2020 г.
— Пока не подтверждено место размещения этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно, - написал Элиот Хаггинс.
Он указал на то, что существуют другие примеры, когда подобные обломки были задокументированы в других конфликтах.
— Нет возможности убедиться, что это в Иране, - указано в сообщении.
Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит разные версии, включая версию о возможной атаке на самолет из ЗРК «Тор».
Ранее сообщалось, по предварительной оценке западных спецслужб, самолет «Боинг-737», принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране из-за технической неисправности.
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Интернет-группа расследователей Bellingcat проверяет версию падения самолета в результате атаки, в частности обещает изучить характер фото с обломками ракеты, распространенных после трагедии.
Об этом в своем Twitter сообщил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.
Until the location of this debris is confirmed, which is next to impossible with this image, I would treat it with caution. There's other examples of this type of debris documented in other conflicts, so there's no way to know this is in Iran https://t.co/MXR4NSIp1c— Eliot Higgins (@EliotHiggins) 8 января 2020 г.
— Пока не подтверждено место размещения этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно, - написал Элиот Хаггинс.
Он указал на то, что существуют другие примеры, когда подобные обломки были задокументированы в других конфликтах.
— Нет возможности убедиться, что это в Иране, - указано в сообщении.
Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит разные версии, включая версию о возможной атаке на самолет из ЗРК «Тор».
Ранее сообщалось, по предварительной оценке западных спецслужб, самолет «Боинг-737», принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране из-за технической неисправности.