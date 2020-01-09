В Николаеве будут судить группу серийных квартирных воров, которые обворовывали квартиры николаевцев с ноября 2018 года по май 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как сообщалось ранее, 28 мая 2019 года детективы отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области совместно с оперативниками Управления уголовного розыска области и Корабельного района, Управления оперативной службы ГУНП вместе с спецназовцами КОРД под процессуальным руководством прокуроров Николаевских местных прокуратур №1 и №2 провели масштабную спецоперацию по задержанию группы из четырех преступников сразу после совершения очередной кражи ценностей из квартиры местной жительницы.

- Прокуратурой Николаевской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 4 жителей Николаева, в возрасте от 30 до 45 лет, которые в период с ноября 2018 года по май 2019 года совершили ряд краж на территории города Николаева. Отслеживая помещения, которые потерпевшие оставляли на время, злоумышленники с помощью заранее подготовленных инструментов (отмычек) открывали замки входной двери и совершали кражи драгоценных вещей, золотых изделий, денег, компьютерной техники, не пренебрегали и элитными алкогольными напитками и духами. Похищенным распоряжались по своему усмотрению. В ходе расследования доказано участие злоумышленников в 10 таких случаях, в результате чего пострадавшим причинен вред имущественного характера на общую сумму почти 900 тысяч гривен, - сказано в сообщении.

Действия банды квалифицированы по частям 3, 4 статьи 185 УК Украины, а именно кража, соединенная с проникновением в жилище, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах, повторно. За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.