|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.7 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Самолет Международных авиалиний Украины, который разбился в Тегеране, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.
Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, пишет Новое время.
По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед авиакатастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
В то же время в отчете отмечается, что часть данных из обнаруженных на месте катастрофы черных ящиков утеряна.
Напомним, 9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Самолет Международных авиалиний Украины, который разбился в Тегеране, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.
Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, пишет Новое время.
По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед авиакатастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
В то же время в отчете отмечается, что часть данных из обнаруженных на месте катастрофы черных ящиков утеряна.
Напомним, 9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.