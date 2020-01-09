Самолет Международных авиалиний Украины, который разбился в Тегеране, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, пишет Новое время.

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед авиакатастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

В организации также сообщили, что авария вызвала сильный взрыв, когда самолет упал на землю, вероятно, потому, что лайнер был полностью заправлен топливом.

В то же время в отчете отмечается, что часть данных из обнаруженных на месте катастрофы черных ящиков утеряна.

Напомним, 9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.