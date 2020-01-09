В Кривом Роге на улице Каткова водитель автомобиля влетела в толпу людей на пешеходном переходе и сбила насмерть двух людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что за рулем автомобиля Ауди находилась 31-летняя местная жительница. После совершения дорожно-транспортного происшествия она оставила автомобиль и скрылась с места ДТП. Вскоре ее задержали.

— Потерпевшие - женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия, - рассказали в полиции о последствиях аварии.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

По информации местных СМИ, четыре человека переходили дорогу по «зебре». Автомобиль сбил их и скрылся с места происшествия. В результате наезда две женщины погибли на месте, еще двоих госпитализировали в больницу.

Напомним, что вечером, 8 января на автотрассе «Киев-Сумы-Юнаковка», вблизи села Гамалеевка Лебединского района Сумской области столкнулись грузовик Skania и внедорожник Chevrolet. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.