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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что сейчас рассматривается четыре основные версии катастрофы самолета МАУ утром 8 января под Тегераном в Иране.
В комментарии для Цензор.Нет он отметил, что сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского ICAO - международной организации гражданской авиации. Привел Данилов и основные версии падения самолета.
— Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», потому что информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети Интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта, – приводит слова Данилова на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензора Юрий Бутусов.
Также секретарь СНБО добавил, что в состав комиссии входят специалисты, которые также принимают участие в международном расследовании относительно поражения МН-17. Комиссия сейчас согласовывает вопрос выезда на место катастрофы самолета МАУ.
— Проведение поиска обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в Интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на «Боинг» МН-17, чтобы установить истину в деле о гибели украинского самолета в Тегеране, – цитирует Бутусов секретаря СНБО.
С Ираном ведутся дипломатические переговоры. Украинская сторона надеется на сотрудничество и участие в расшифровке распашных ящиков самолета МАУ. Данные, которые возможно опубликовать, обещают обнародовать для информирования украинского общества и СМИ.
В поисково-спасательную группу украинских специалистов, которые отправились в Тегеран, входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.
Напомним, что после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что сейчас рассматривается четыре основные версии катастрофы самолета МАУ утром 8 января под Тегераном в Иране.
В комментарии для Цензор.Нет он отметил, что сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского ICAO - международной организации гражданской авиации. Привел Данилов и основные версии падения самолета.
— Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», потому что информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети Интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта, – приводит слова Данилова на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензора Юрий Бутусов.
Также секретарь СНБО добавил, что в состав комиссии входят специалисты, которые также принимают участие в международном расследовании относительно поражения МН-17. Комиссия сейчас согласовывает вопрос выезда на место катастрофы самолета МАУ.
— Проведение поиска обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в Интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на «Боинг» МН-17, чтобы установить истину в деле о гибели украинского самолета в Тегеране, – цитирует Бутусов секретаря СНБО.
С Ираном ведутся дипломатические переговоры. Украинская сторона надеется на сотрудничество и участие в расшифровке распашных ящиков самолета МАУ. Данные, которые возможно опубликовать, обещают обнародовать для информирования украинского общества и СМИ.
В поисково-спасательную группу украинских специалистов, которые отправились в Тегеран, входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.
Напомним, что после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.