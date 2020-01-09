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Пророссийские боевики «ДНР» не пропустили представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через блокпост возле села Верхнешироковское (Донецкая область).
Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.
— По данным отчета СММ ОБСЕ от 8 января 2020 года, представители вооруженных формирований Российской Федерации снова отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь), - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что на блокпосту с начала декабря 2019 года по настоящее время представителями Миссии зафиксировали 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей ОБСЕ.
— Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ, сосредоточение, передвижение или подготовку войск, - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
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Пророссийские боевики «ДНР» не пропустили представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через блокпост возле села Верхнешироковское (Донецкая область).
Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.
— По данным отчета СММ ОБСЕ от 8 января 2020 года, представители вооруженных формирований Российской Федерации снова отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь), - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что на блокпосту с начала декабря 2019 года по настоящее время представителями Миссии зафиксировали 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей ОБСЕ.
— Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ, сосредоточение, передвижение или подготовку войск, - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.