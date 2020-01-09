В Волынской области полицейские задержали председателя сельского совета при получении взятки за выделение земельного участка. Также задержан посредник, передававший деньги.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

— Разоблачен председатель одного из сельских советов региона. Последний наладил коррупционную схему решения земельных вопросов. К противоправной деятельности в качестве посредника привлек руководителя коммерческой структуры, который является сертифицированным инженером-землеустроителем, - говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция задокументировала факт вымогательства и получения фигурантами неправомерной выгоды.

— За беспрепятственное выделение в собственность земельного участка гражданин должен был заплатить 6 тысяч долларов США «вознаграждения». В случае отказа - затягивание процесса или вообще отрицательное рассмотрение данного вопроса на сессии, - отмечается в сообщении.

Как выяснилось, в конце декабря 2019 года сельский голова получил от землеустроителя первую часть взятки: 5 тысяч гривен посредник забрал себе, а 1 тысяч долларов США передал чиновнику.

В среду, 8 января, правоохранители задокументировали получение посредником второго «транша» в размере 3500 долларов.

— После передачи средств голове сельсовета оба были задержаны по месту жительства чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - сообщили в полиции.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения головой сельского совета бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Закарпатской области, сообщает пресс-центр СБУ.