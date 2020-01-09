Совокупный ущерб, который стихийные бедствия и антропогенные катастрофы нанесли мировой экономике в 2019 году, составил около $150 миллиардов.

Об этом свидетельствуют данные компании Munich Re, одного из лидеров глобального страхового рынка, сообщает Интерфакс-Украина.

Эта оценка примерно совпадает со средним показателем за последние 30 лет с поправкой на инфляцию, отметили в компании. В 2018 году ущерб составлял $186 миллиардов, а максимум в $354 миллиардов был зафиксирован в 2011 году и он был связан с землетрясением Тохоку в Японии.

Из общего объема убытков было застраховано всего чуть более трети — на $52 миллиардов. Данный показатель совпадает со средним уровнем за последнее десятилетие. В компании считают, что это свидетельствует о том, что большая часть рынка остается незастрахованной, особенно в развивающихся странах. Кроме того, повлиял и размер ущерба от наводнений, страхование от которых не так широко распространено в большинстве промышленных стран, как от рисков, связанных с ураганами.

Всего в 2019 году в мире произошло 820 природных катастроф, в результате которых погибли около 9 тыс. человек. В 2018 году 850 бедствий унесли жизни 15 тысяч человек. Средний показатель за десять лет составляет 660 катастроф и 37,4 тысяч. погибших, за тридцать лет — 520 и 51,6 тысяч.

Ранее сообщалось, что климатическая кризис сыграл ключевую роль в появлении по меньшей мере 15 стихийных бедствий в 2019 году, ущерб от каждой природной катастрофы составил более 1 миллиарда долларов.