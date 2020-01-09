Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о ходе расследования авиакатастрофы рейса PS752, выполнявшегося самолетом с регистрационным номером UR-PSR авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».

Согласно с обнародованной иранской стороной информацией, создана комиссия по расследованию авиационного происшествия. В соответствии с требованиями Чикагской конвенции, комиссия предложила всем государствам, признанным бенефициарами в данной ситуации, направить своих представителей для участия в расследовании.

Как заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, первоначальное уведомление было направлено Украине, как стране регистрации самолета. Также уведомления об участии в расследовании получили США, как страна-производитель воздушного судна; Швеция и Канада, как страны-заявители, граждане которых находились в самолете.

По словам Али Абедзаде, бортовые самописцы («черные ящики»), содержащие регистратор полетной информации, найдены и переданы в распоряжение комиссии по расследованию авиационного происшествия. Оба устройства, как заявил Абедзаде, были повреждены в результате аварии и пожара - в обоих самописцах присутствует память, но на них видны следы физических повреждений.

Что касается условий полета рейса PS752, то, по озвученной информации, самолет сначала поднялся на высоту 8000 футов, а затем информация о самолете пропала с экрана радара, после чего лайнер столкнулся с землей и разрушился.

— Пилот не получил никаких радиосообщений о необычных обстоятельствах. Согласно сообщениям очевидцев (люди на земле и члены летного экипажа, находившегося на большой высоте, которые наблюдали и сообщили об инциденте) самолет был охвачен огнем, а после столкновения с землей произошел взрыв, - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана.

Он также утверждает, что траектория полета самолета указывает на то, что лайнер первоначально направлялся на запад, а затем якобы повернул и направлялся в аэропорт после возникновения проблемы.

Изучение места происшествия свидетельствует, по словам Али Абедзаде, о том, что первое столкновение самолета с землей произошло в зоне парка развлечений. После этого первоначального столкновения наблюдались другие столкновения, корпус самолета разрушился, а обломки разлетелись по близлежащей территории.

Иранский представитель также проинформировал, что тела и останки пассажиров были собраны и доставлены в судебную экспертизу для опознания и установления личностей погибших.

В конце отчета Абедзаде раскритиковал публикации в СМИ, в которых говорилось о том, что Иран не намерен передавать бортовые самописцы для расшифровки за границу. По его словам, эти вопросы связаны с юридическими процедурами и единственным источником расследования является комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Напомним, что после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.