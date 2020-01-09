В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет АН-2, на котором контрабандисты переправляли сигареты в Румынию.

Об этом в четверг, 9 января, сообщили в пресс-центре Пограничной службы.

Вместе с самолетом были задержаны три человека, жители Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

Товаром самолет контрабандисты забивали в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета). Правоохранители установили маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления нарушителей.

Самолет заметили ночью в четверг, он направлялся в Румынию. После приземления на аэродроме в Коломые его задержали. По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства проинформированы СБУ, ГПУ, Вооруженные силы Украины и Нацполиция.

Стоит отметить, что нарушение границы малыми и беспилотными летательными аппаратами не редкость и это довольно популярно у контрабандистов. Например, в июле 2018 году пограничники задержали Ан-2, который использовали для незаконного перемещения товаров в Польшу.

Аналогичный тип самолета с измененным бортовым номером задержали в марте 2017 в Черновицкой области. Поскольку пилоты-контрабандисты пытаются пролететь незамеченными, их воздушные путешествия довольно рискованны. Нередко попытки нарушения границы летательными средствами заканчиваются катастрофами.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда задержали двух контрабандистов в гидрокостюмах.