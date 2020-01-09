Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран-Киев, который разбился 8 января, из-за проблем с билетом.

Об этом сообщает издание Ottawacitizen.

Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у своих родственников.

Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже не действителен. Издание пишет, что произошла какая-то путаница. Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс.

Ахмадипур ждал в аэропорту, пока Азадян садилась на борт самолета в Киев и узнал об аварии внутри терминала.

Напомним, что после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявило том, что сейчас рассматривается четыре основные версии катастрофы самолета: Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК / ЗРК Тор; столкновение с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате теракта.