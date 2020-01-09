Полиция Днепропетровской области устанавливает обстоятельства смерти младенца, тело которого было обнаружено на городской свалке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— 3 января на городской свалке, расположенной на Криворожском шоссе в Днепровском районе, был обнаружен неопознанный новорожденный ребенок мужского пола без признаков жизни, завернутый в кофту синего цвета в клетку, - сообщает пресс-служба полиции Днепропетрвской области.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 2 пункту 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает личность матери ребенка, а также просит граждан сообщать любую информацию об указанном происшествии.

Напомним, что 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов возле села Весняное в Николаевском районе произошел обвал мусора, вследствие чего погиб 9-летний ребенок.