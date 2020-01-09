Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

— Версий у нас есть 7 — четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать, – отметил Алексей Данилов.

Среди 4 версий есть поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, столкновение с или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

— Когда у той или иной версии будет больше или меньше подтверждений, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет, – добавил Алексей Данилов.

Напомним, что после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что сейчас рассматривается четыре основные версии катастрофы самолета: Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК / ЗРК Тор; столкновение с БПЛА или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате теракта.