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В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины предупредила покушение на убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров батальона ВСУ.
Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления СБ Украины в Харьковской области в Facebook.
Для выполнения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию.
Российские кураторы согласовывали его действия через мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю была обещана денежная награда.
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения – свидетельство того, что СБУ противостоит российским спецслужбам.
— СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности – те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба, – добавил Баканов.
Спецслужбы РФ хотели отомстить командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций ЛНР/ДНР. В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание «Героя России».
Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.
Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО «А» задержали злоумышленника со взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составила полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.
В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Службе безопасности Украины заявляли о предотвращении теракта на станции метро «Индустриальная» в Харькове.
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В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины предупредила покушение на убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров батальона ВСУ.
Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления СБ Украины в Харьковской области в Facebook.
Для выполнения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию.
Российские кураторы согласовывали его действия через мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю была обещана денежная награда.
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения – свидетельство того, что СБУ противостоит российским спецслужбам.
— СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности – те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба, – добавил Баканов.
Спецслужбы РФ хотели отомстить командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций ЛНР/ДНР. В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание «Героя России».
Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.
Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО «А» задержали злоумышленника со взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составила полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.
В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Службе безопасности Украины заявляли о предотвращении теракта на станции метро «Индустриальная» в Харькове.