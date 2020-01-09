В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины предупредила покушение на убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров батальона ВСУ.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления СБ Украины в Харьковской области в Facebook.

Для выполнения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию.

Российские кураторы согласовывали его действия через мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю была обещана денежная награда.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что операция по предупреждению покушения – свидетельство того, что СБУ противостоит российским спецслужбам.

— СБУ борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия. Наши действия подтверждают это. Контрразведывательная деятельность, противодействие терроризму, защита национальной безопасности – те приоритеты, на которые ориентируется сегодня украинская спецслужба, – добавил Баканов.

Спецслужбы РФ хотели отомстить командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций ЛНР/ДНР. В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание «Героя России».

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО «А» задержали злоумышленника со взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составила полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявляли о предотвращении теракта на станции метро «Индустриальная» в Харькове.