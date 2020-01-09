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Вечером 9 января в Службу спасения обратилась женщина, которая сообщила, что в доме по проспекту Центральному ее пожилая мать заперлась в квартире изнутри и не открывает дверь.
На место происшествия выехал караул 2 пожарно-спасательной части. Спасатели взобрались по пожарной лестнице на третий этаж и вскрыли окно на балконе.
В квартире они обнаружили пенсионерку. Оказалось, что женщина упала и не смогла открыть дочери дверь.
Медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.
Напомним, на Намыве спасатели пришли на помощь бабушке, которая упала и не могла открыть медикам дверь.
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Вечером 9 января в Службу спасения обратилась женщина, которая сообщила, что в доме по проспекту Центральному ее пожилая мать заперлась в квартире изнутри и не открывает дверь.
На место происшествия выехал караул 2 пожарно-спасательной части. Спасатели взобрались по пожарной лестнице на третий этаж и вскрыли окно на балконе.
В квартире они обнаружили пенсионерку. Оказалось, что женщина упала и не смогла открыть дочери дверь.
Медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.
Напомним, на Намыве спасатели пришли на помощь бабушке, которая упала и не могла открыть медикам дверь.