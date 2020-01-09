Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Об этом Джастин Трюдо заявил на брифинге, передает Громадське.

— У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета« земля-воздух, - сказал Джастин Трюдо.

Премьер добавил, что это могло произойти неумышленно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.

— Семьи погибших хотят ответов. Я хочу ответов, - сказал Джастин Трюдо.

Он отметил, что выводы сделаны на основе предварительного анализа.

— Поэтому важно провести тщательное и полное расследование, чтобы сделать окончательные выводы, - сказал премьер-министр Канады.

Отвечая на вопрос, премьер отметил, что данные разведки указывают, что, скорее всего, это была иранская ракета, но детали он пока сообщать не может.

Также Трюдо несколько раз отказался отвечать на вопросы журналистов, ответственны ли США за крушение самолета.

Отметим, что издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, разведке США и Ирака написало, что самолет «МАУ» был сбит зенитной системой Ирана.

По словам информаторов, самолет перестал передавать данные спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты на военных базах, где размещены американские и союзные войска.

— Считается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной НАТО как «Gauntlet», – сообщили изданию три официальных лица.

Два источника считают, что инцидент произошел случайно, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела.

Также о вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали CNN и CBS News.

— Разведка США обнаружила сигналы включения радара. Как сообщили CBS News, спутники США также обнаружили два пуска ракеты «земля-воздух», которые произошли незадолго до взрыва самолета, - отметили в СМИ.

В CNN сообщили, что США все больше полагают, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер. Рабочая теория основана на постоянном анализе данных со спутников, радаров и электронных данных, регулярно собираемых военными и разведывательными службами США.

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит, передает Интерфакс-Украина.

— С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны, - приводит иранское агентство ISNA слова главы иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что сейчас рассматривается четыре основные версии катастрофы самолета МАУ утром 8 января под Тегераном в Иране. Среди них - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор».