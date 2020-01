В сети появилось новое видео, демонстрирующее попадание ракеты в рейс 752 Тегеран - Киев до его падения, в результате которого погибли 176 человек.

Оно опубликовано в твиттере американского ресурса BNO News.

