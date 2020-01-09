В сети появилось новое видео, демонстрирующее попадание ракеты в рейс 752 Тегеран - Киев до его падения, в результате которого погибли 176 человек.

Оно опубликовано в твиттере американского ресурса BNO News.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT — BNO News (@BNONews) 9 января 2020 г.

Указывается также, что это видео было проверено New York Times, который говорил с человеком, который снял его.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Кроме того, ряд американских СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне и разведке, также сообщили о том, что украинский самолет потерпел крушение после попадания в него иранской ракеты.