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В сети появилось новое видео, демонстрирующее попадание ракеты в рейс 752 Тегеран - Киев до его падения, в результате которого погибли 176 человек.
Оно опубликовано в твиттере американского ресурса BNO News.
BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT— BNO News (@BNONews) 9 января 2020 г.
Указывается также, что это видео было проверено New York Times, который говорил с человеком, который снял его.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.
Кроме того, ряд американских СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне и разведке, также сообщили о том, что украинский самолет потерпел крушение после попадания в него иранской ракеты.
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В сети появилось новое видео, демонстрирующее попадание ракеты в рейс 752 Тегеран - Киев до его падения, в результате которого погибли 176 человек.
Оно опубликовано в твиттере американского ресурса BNO News.
BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT— BNO News (@BNONews) 9 января 2020 г.
Указывается также, что это видео было проверено New York Times, который говорил с человеком, который снял его.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.
Кроме того, ряд американских СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне и разведке, также сообщили о том, что украинский самолет потерпел крушение после попадания в него иранской ракеты.